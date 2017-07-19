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            Lazio: inaugurata nuova terapia intensiva Policlinico Umberto I

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme al direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D'Alba, e alla rettrice di Sapienza, Antonella Polimeni, ha inaugurato oggi, al Policlinico Umberto I, presso la IV Clinica Chirurgica, Dipartimento Emergenza Urgenza, un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento. Una struttura da 20 posti letto realizzata con un investimento di 3,7 milioni di euro dei fondi PNNR. La nuova Terapia Intensiva e' stata progettata secondo i piu' elevati standard di biocontenimento e consentira' di gestire in sicurezza sia pazienti affetti da patologie infettive ad alta trasmissibilita' sia pazienti particolarmente fragili o immunocompromessi, riducendo il rischio di infezioni correlate all'assistenza grazie a sistemi di isolamento, controllo della pressione degli ambienti e percorsi dedicati.

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            (RADIOCOR) 15-07-26 14:53:06 (0456)SAN,PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,71 +1,18 16.49.18 1,68 1,73 1,715


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