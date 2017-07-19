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            Lazio: inaugurata la nuova casa della comunita' di Tarquinia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - E' stata inaugurata questa mattina la nuova Casa della comunita' di Tarquinia, realizzata grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza con un investimento di circa 1,8 milioni di euro destinati ai lavori di riqualificazione, alle attrezzature biomedicali e agli arredi. La nuova struttura rappresenta il punto di riferimento per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale di circa 50mila cittadini residenti nei comuni di Tarquinia, Tuscania, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tessennano e Valentano. Inserita all'interno del presidio ospedaliero cittadino, la Casa della comunita' Hub garantisce un modello organizzativo fondato sulla presa in carico multidisciplinare della persona, sull'integrazione tra ospedale e territorio e sulla prossimita' delle cure.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 13-07-26 14:25:44 (0347)SAN,PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,74 -1,14 15.07.32 1,725 1,81 1,77


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