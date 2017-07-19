Lazio: inaugurata al Pertini la nuova medicina d'urgenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - E' stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Sandro Pertini, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Direttore Generale della ASL Roma 2, Francesco Amato, e del Presidente del Municipio IV di Roma Capitale, Massimiliano Umberti. Il reparto, realizzato al piano terra della Palazzina A, si estende su circa 560 metri quadrati e dispone di 20 posti letto di Terapia Sub-Intensiva. La nuova struttura rafforza la capacita' del Pertini di rispondere ai pazienti che richiedono monitoraggio continuo, assistenza ad alta intensita' e supporto ventilatorio non invasivo.L'intervento, finanziato dal PNRR per il rafforzamento della rete ospedaliera, ha comportato la riqualificazione integrale del precedente reparto di Medicina d'Urgenza, con spazi rinnovati, nuove dotazioni tecnologiche, postazione infermieristica centrale con monitoraggio dei parametri vitali, gas medicali, travi testa letto, sistemi di chiamata con fonia e impianti per la qualita' dell'aria con filtrazione HEPA.

com-Dca.

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