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            Lazio: in vigore da oggi le nuove norme del collegato alla manovra di bilancio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - 'Entrano da oggi in vigore le nuove norme stabilite nel cosiddetto Collegato alla manovra di bilancio (Proposta di legge n. 247). Il provvedimento introduce importanti novita' in diversi ambiti e sono particolarmente soddisfatta in particolare di alcuni interventi normativi approvati su mia proposta'. Lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. 'Per quel che riguarda il turismo dei Cammini, la riforma introduce importanti innovazioni organizzative e gestionali che consentiranno di superare la frammentazione che finora ha caratterizzato la governance dei percorsi riconosciuti, assicurando, attraverso un unico Soggetto Gestore, una visione strategica unitaria e una maggiore capacita' di programmazione e promozione', spiega l'Assessore. 'Sul fronte della tutela ambientale con l'approvazione dell'articolo relativo alle concessioni per le piccole derivazioni d'acqua, facciamo un passo avanti concreto verso una gestione piu' efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse idriche. La nuova norma prevede infatti che le richieste di concessione di piccole derivazioni d'acqua nelle aree di competenza del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale vengano presentate unicamente al Consorzio stesso', aggiunge l'assessore Palazzo.

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            (RADIOCOR) 30-06-26 14:53:31 (0469)PA 5 NNNN

              
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