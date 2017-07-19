Lazio: in arrivo dieci nuovi centri polivalenti per giovani adulti autistici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - La Regione Lazio ha pubblicato le graduatorie finali per l'avviso 'Centri polivalenti 2.0 per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilita' con bisogni complessi', cosi' da poter dare continuita' al progetto nato come intervento sperimentale di welfare territoriale nel biennio 2022-2024. 'Sulla base degli ottimi risultati raggiunti con il vecchio progetto, la Regione Lazio ha deciso di finanziare con risorse FSE+ (5 milioni di euro) 10 nuovi centri polivalenti, uno per ogni ASL in partenariato, che costituiranno una rete che coprira' tutto il territorio regionale' dichiara l'assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

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