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            Lazio: in arrivo dieci nuovi centri polivalenti per giovani adulti autistici

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - La Regione Lazio ha pubblicato le graduatorie finali per l'avviso 'Centri polivalenti 2.0 per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilita' con bisogni complessi', cosi' da poter dare continuita' al progetto nato come intervento sperimentale di welfare territoriale nel biennio 2022-2024. 'Sulla base degli ottimi risultati raggiunti con il vecchio progetto, la Regione Lazio ha deciso di finanziare con risorse FSE+ (5 milioni di euro) 10 nuovi centri polivalenti, uno per ogni ASL in partenariato, che costituiranno una rete che coprira' tutto il territorio regionale' dichiara l'assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 27-06-26 13:16:55 (0246)SAN,PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,525 +2,35 17.35.00 1,48 1,535 1,535


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