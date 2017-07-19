Lazio: in arrivo dieci nuovi centri polivalenti per giovani adulti autistici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'Il progetto e' stato rafforzato con elementi innovativi, come l'uso delle nuove tecnologie, un piu' stretto raccordo con scuole, universita' e centri per l'impiego, visto l'abbassamento a 16 anni dell'eta' dei beneficiari. In questo modo verra' favorita la transizione all'eta' adulta, oltre che l'inclusione lavorativa e sociale e la promozione di start-up produttive che vedano occupati giovani e adulti con autismo.

Il progetto si e' classificato al primo posto nel contest della pubblica amministrazione italiana, PA OK, ed e' stato anche presentato come best practice alla 33ma edizione della Conferenza Europea dei Servizi Sociali 2025 tenutasi in Danimarca, il piu' grande forum europeo sulle politiche e pratiche del welfare, con oltre 700 partecipanti' conclude l'assessore Maselli.

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