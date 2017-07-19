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            Lazio: in arrivo circa 9 milioni di euro per il 2026 per l'artigianato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - 'Sostenere le imprese artigiane in progetti di rinnovamento e rilancio per rafforzarne la competitivita' e consolidarne la crescita. E' questo l'obiettivo della misura inserita in un piu' ampio piano regionale dedicato all'artigianato del Lazio, con un'attenzione particolare al settore della moda'. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e alla Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della presentazione dell'avviso 'Valore Artigiano 2026'. L'avviso si inserisce nel piu' ampio Piano triennale della Regione Lazio a sostegno dell'artigianato.

            Per il 2026 il Piano mette complessivamente in campo circa 9 milioni di euro attraverso tre misure: Valore Artigiano 2026, con una dotazione di 2,4 milioni di euro a fondo perduto; la Sezione Artigianato del Nuovo Fondo Piccolo Credito, con una dotazione di circa 6 milioni di euro e i contributi ai Centri Servizi per l'Artigianato, pari a 450mila euro.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 15-06-26 15:43:39 (0472)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,635 -1,51 16.43.52 1,605 1,66 1,63


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