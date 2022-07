Lazio: imprese, 205 mln contributi a fondo perduto e strumenti accesso credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Contributi a fondo perduto e strumenti per l'accesso al credito, in totale 205 mln a sostegno della competitivita' delle imprese.

Questa mattina, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato "Fare Impresa Lazio". Durante l'incontro sono state illustrate la gara del credito per l'individuazione del soggetto gestore degli strumenti di credito per le Pmi (85 mln) e la gara per l'arranger di Basket Bond Lazio, che partira' il 3 agosto (15 mln).

Presentate anche le iniziative a sostegno delle imprese innovative e delle startup come il Pre-Seed PLUS (bando a sportello sempre aperto con una dotazione finanziaria di 5 mln) e Innova Venture, fondo regionale di 15 mln finanziato dal POR FESR Lazio 2014-2020. A settembre, la Regione Lazio firmera' un protocollo con la Camera di Commercio di Roma, per azioni comuni. In particolare, la Regione dara' in gestione alla Camera di Commercio la pubblicazione di due avvisi da 10 milioni di euro complessivi che sono Voucher Internazionalizzazione e Voucher digitalizzazione.

Dca

