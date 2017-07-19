Lazio: giunta stanzia primi 250 mln per trasporto pubblico 2026 Roma Capitale
A cui si aggiungeranno altri 10 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - La Giunta regionale ha stanziato per il 2026 i primi 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma Capitale. E' quanto riporta una nota in merito alla delibera approvata su proposta dell'assessore alla Mobilita' e Trasporti, Fabrizio Ghera.
Gli ulteriori trasferimenti di 10 milioni di euro - si spiega - verranno effettuati con apposito atto a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio riferita al Fondo nazionale per il trasporto. "Il trasferimento per il trasporto pubblico della Capitale, fermo da anni a 240 milioni, e' salito in due anni a 260 milioni di euro", ha dichiarato l'assessore Ghera.
fon.
