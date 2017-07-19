Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: giunta stanzia primi 250 mln per trasporto pubblico 2026 Roma Capitale

            A cui si aggiungeranno altri 10 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - La Giunta regionale ha stanziato per il 2026 i primi 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma Capitale. E' quanto riporta una nota in merito alla delibera approvata su proposta dell'assessore alla Mobilita' e Trasporti, Fabrizio Ghera.

            Gli ulteriori trasferimenti di 10 milioni di euro - si spiega - verranno effettuati con apposito atto a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio riferita al Fondo nazionale per il trasporto. "Il trasferimento per il trasporto pubblico della Capitale, fermo da anni a 240 milioni, e' salito in due anni a 260 milioni di euro", ha dichiarato l'assessore Ghera.

            fon.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-02-26 13:46:20 (0275)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,27 +2,42 17.35.00 1,20 1,30 1,245


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.