Lazio: giunta approva rendiconto generale 2025, avanzo positivo di 321,8 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025, segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali. Per la prima volta dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, la Regione Lazio registra un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Determinante, in questo percorso, anche il completamento del consolidamento del debito, reso possibile dalle recenti disposizioni statali che hanno cancellato l'obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidita', producendo per il Lazio una riduzione del debito di circa 13 miliardi di euro.
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