Lazio: giovani, bando per diritto allo studio con borse piu' ricche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Pubblicato sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), il bando della Regione Lazio per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio nelle residenze universitarie, servizio mensa gratuito o a tariffe agevolate, contributi per la mobilita' internazionale e premi di laurea per l'Anno Accademico 2022-2023. Tante le novita' di quest'anno, a partire dall'incremento del valore degli importi delle borse di studio e le maggiorazioni per particolari categorie di studenti come le studentesse iscritte a facolta' scientifiche e studenti disabili. Sono state inoltre innalzate le soglie Isee e Ispe. Nel bando prosegue anche il lavoro di semplificazione del linguaggio, con apposite funzioni per accedere a contenuti multimediali come infografiche e tutorial che guideranno alla compilazione della domanda.

Dca

(RADIOCOR) 07-06-22 13:05:11 (0326)PA 5 NNNN