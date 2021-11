Lazio: giovani, 10 mln di investimenti per ricambio generazionale - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - Queste le 21 azioni condivise del Patto: Titoli dell'obbligo: percorsi formativi rivolti a giovani e agli adulti che devono conseguire titoli "dell'obbligo; Potenziamento degli ITS e IFTS; Valorizzazione dell'Apprendistato; Patto fra generazioni per il ricambio generazionale con incentivo all'assunzione; Torno Subito, per sostenere la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e studenti; Garanzia Giovani per neet tra i 15 e 29 anni; Incentivi per il rientro dall'estero dei talenti; Formazione e riqualificazione professionale con erogazione di un'indennita' per disoccupati o cassaintegrati a zero ore; Formazione e riqualificazione professionale per persone in cassa integrazione; Sostegno alla riconversione o riorganizzazione aziendale con misure dedicate al personale; Integrazione con il Fondo Nuove Competenze; Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita', anche mediante lo strumento di "Impresa formativa" e con prestiti agevolati; Contratto di Ricollocazione Generazioni per disoccupati over 30; Sostegno a modelli organizzativi per la conciliazione vita/lavoro; Incentivi alle assunzioni per destinatari di Politiche Attive del Lavoro; Sostegno alla parita' salariale di genere; Sostegno alla formazione e occupazione delle donne, con incentivi all'assunzione, all'avvio di impresa e alla formazione in discipline tecnico scientifiche; Sostegno all'occupazione delle persone con disabilita', anche da lavoro e con potenziamento dei servizi dedicati nei centri per l'impiego - Spazio Lavoro; Sostegno all'incremento delle competenze manageriali per favorire competitivita', occupazione e innovazione; Valorizzazione dei mestieri artigianali, anche con le Botteghe Scuola; Sostegno ai disoccupati adulti delle aree di crisi complessa a due anni dalla maturazione della pensione.

