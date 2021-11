Lazio: giovani, 10 mln di investimenti per ricambio generazionale - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - 'La Misura - spiega l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - si colloca nell'ambito del Protocollo delle Politiche attive firmato con le Parti sociali lo scorso 4 marzo 2021 ed e' una delle 21 azioni condivise nel Patto. Gli interventi hanno ad oggetto il finanziamento di progetti di ricambio generazionale in favore di datori di lavoro privati che nell'ambito dei diversi livelli di contrattazione promuovano formule negoziali anche innovative atte a favorire l'occupabilita' delle persone e l'occupazione. Con il Patto si scommette su una forte incentivazione di un ricambio generazionale sia tra i lavoratori di un'azienda che nel passaggio di testimone tra giovani imprenditori e imprenditori in uscita dal mercato del lavoro nella guida delle micro e piccole imprese o studi professionali. La Regione Lazio - conclude Di Berardino - continua cosi' nella sua azione mirata di sostegno all'occupazione di specifici target della popolazione. In particolare, con questo intervento intendiamo sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio sia attraverso la creazione di opportunita' concrete per coloro che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro sia per favorire un corretto e positivo ricambio generazionale'.

