Lazio: Ghera, in 2 anni e mezzo quadruplicati investimenti raccolta differenziata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - 'In questi due anni e mezzo la Giunta regionale ha quadruplicato gli investimenti per la raccolta differenziata rispetto al passato. Mi riferisco ai 18 milioni di euro assegnati ai Comuni ma anche ai 21 milioni destinati all'ammodernamento degli impianti di gestione dei rifiuti. Si tratta di un percorso virtuoso che sta dando dei risultati, come l'aumento della raccolta differenziata regionale, sulla quale, tuttavia, pesa ancora il ritardo di Roma Capitale. E' nostro obiettivo giungere alla chiusura del ciclo dei rifiuti ampliando le risorse per i Comuni per favorire la raccolta differenziata'. Lo ha dichiarato l'assessore alla Mobilita', ai Trasporti, alla Tutela del Territorio e al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, partecipando al panel 'Fai la differenza: il ciclo si chiude, la materia torna', organizzato dalla Regione Lazio nell'ambito della Manifestazione 'Phygital Sustainability Expo - Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilita'' in corso a Roma.

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