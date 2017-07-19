Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: Ghera, in 2 anni e mezzo quadruplicati investimenti raccolta differenziata

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - 'In questi due anni e mezzo la Giunta regionale ha quadruplicato gli investimenti per la raccolta differenziata rispetto al passato. Mi riferisco ai 18 milioni di euro assegnati ai Comuni ma anche ai 21 milioni destinati all'ammodernamento degli impianti di gestione dei rifiuti. Si tratta di un percorso virtuoso che sta dando dei risultati, come l'aumento della raccolta differenziata regionale, sulla quale, tuttavia, pesa ancora il ritardo di Roma Capitale. E' nostro obiettivo giungere alla chiusura del ciclo dei rifiuti ampliando le risorse per i Comuni per favorire la raccolta differenziata'. Lo ha dichiarato l'assessore alla Mobilita', ai Trasporti, alla Tutela del Territorio e al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, partecipando al panel 'Fai la differenza: il ciclo si chiude, la materia torna', organizzato dalla Regione Lazio nell'ambito della Manifestazione 'Phygital Sustainability Expo - Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilita'' in corso a Roma.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-06-26 17:10:27 (0510)PA,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 +0,33 17.35.04 1,465 1,50 1,50


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.