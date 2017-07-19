Lazio: Ghera, al via il lavori di dragaggio del porto di Anzio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - Sono partite questa mattina le attivita' di dragaggio del porto di Anzio avviate dalla Regione Lazio nell'ambito degli interventi legati alla protezione della costa. 'Il dragaggio del porto e' un intervento propedeutico per garantire il passaggio dei pontoni che andranno a posizionare e risagomare otto scogliere esistenti che si trovano in prossimita' del promontorio di Capo d'Anzio. Con questo intervento verranno asportati circa 8mila metri cubi di sabbia e cio' consentira' anche agli operatori ittici e agli aliscafi di poter compiere le manovre in entrata e uscita dal porto in sicurezza, favorendo quindi le attivita' lavorative e il turismo', dichiara l'assessore alla Tutela del Demanio e Territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. L'intervento di Anzio si inserisce nel piano triennale di difesa della costa sul quale la Regione Lazio ha investito 90 milioni di euro fra ripascimenti, realizzazione di scogliere a mare ed altri interventi previsti nello studio della costa realizzato dall'universita' Roma Tre.

com-Dca.

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