Lazio: Fondo Ue Nuove Competenze, contributi per la formazione aziendale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - Cinque milioni di euro per la realizzazione di percorsi formativi aziendali dedicati a lavoratori di micro e piccole imprese laziali, per i quali le imprese prevedono una rimodulazione dell'orario di lavoro e di destinare ore dell'orario di lavoro settimanale ordinario ad attivita' formative in azienda. E' la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico approvato dall'Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e Personale, tramite la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lazio, cofinanziato con le risorse del FSE del POR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell'Asse 3 "Istruzione e formazione, con l'intento di mitigare gli effetti economici negativi del COVID-19 sulle attivita' produttive, rafforzare le traiettorie di rilancio economico regionale puntando sulla qualificazione delle risorse umane che operano nel sistema diffuso delle micro e piccole imprese del Lazio e investendo su una ripresa economica piu' celere possibile.

Dca

