Lazio: Fondo Ue Nuove Competenze, contributi per la formazione aziendale -3

Sei mesi per concludere l'attivita' progettuale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - Possono presentare proposte progettuali micro e piccole imprese del settore privato (con un numero massimo di 30 dipendenti) con almeno una sede operativa presente sul territorio del Lazio costituite/da costituirsi in ATI/ATS con soggetti che sono accreditati per la formazione ai sensi della Dgr 682/2019 per la macrotipologia "formazione continua" o che abbiano almeno presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta progettuale nell'ambito del presente Avviso. Possono presentare proposte anche i soggetti che sono accreditati per la formazione ai sensi della Dgr 682/2019 per la macrotipologia "formazione continua" o che abbiano almeno presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta progettuale nell'ambito del presente Avviso costituite/da costituirsi in ATI/ATS con almeno 3 micro e piccole imprese del settore privato (con un numero massimo di 30 dipendenti) con almeno una sede operativa presente sul territorio della regione Lazio.

Ciascun soggetto puo' presentare una sola domanda.

L'attivita' progettuale dovra' concludersi entro 6 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, salvo concessione di proroga per straordinari e sopravvenuti motivi.

