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            Lazio: firmato accordo ripartizione indennita' di Pronto Soccorso 2023-2025

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - La Regione Lazio e le organizzazioni sindacali CISL FP, FIALS, NURSIND e NURSING UP hanno firmato l'accordo sulla ripartizione delle risorse per le indennita' del comparto del personale di Pronto Soccorso da destinare per le annualita' 2023, 2024 e 2025. L'accordo sblocca oltre 65 milioni di euro, di cui oltre 41 milioni di arretrati (per un massimo di complessivi 17mila e 600euro pro capite relativi al triennio 2023/24/25).

            Nello specifico gli oltre 65 milioni di euro sono cosi' distribuiti: 9,6 milioni per il secondo semestre del 2023; 14,7 milioni per il 2024; 17,3 milioni per il 2025; 19,8 milioni per il 2026. Sempre per l'anno 2026, il presidente Rocca ha deciso di assegnare ulteriori risorse pari a 3,7 milioni di euro dal bilancio regionale, che verranno liquidate in forma una tantum con decorrenza mensile quale riconoscimento del disagio a cui sono sottoposti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di Pronto Soccorso.

            com-Dca.

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