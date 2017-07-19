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            Lazio: finanziati 25 mln per progetti di competitivita' delle aziende agricole

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'La Regione Lazio accelera sugli investimenti in agricoltura e mette a terra le risorse destinate alla crescita e all'ammodernamento delle imprese agricole. Con l'approvazione del primo elenco delle domande ammissibili e finanziabili del bando SRD01 'Investimenti produttivi agricoli per la competitivita' delle aziende agricole', vengono finanziati progetti per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 39,2 milioni di euro e un contributo pubblico di oltre 25 milioni di euro'. Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Giancarlo Righini.

            'Si tratta di un risultato particolarmente significativo anche sotto il profilo amministrativo - ha aggiunto Righini - il primo elenco dei beneficiari viene infatti approvato a circa dodici mesi dalla chiusura del bando, un traguardo mai raggiunto in precedenza nell'ambito delle programmazioni regionali dedicate allo sviluppo rurale'.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 13:35:58 (0226)FOOD,PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,58 +5,33 17.35.25 1,49 1,58 1,50


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