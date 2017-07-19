Lazio: finanziati 25 mln per progetti di competitivita' delle aziende agricole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'L'agricoltura del Lazio continua a dimostrare grande vitalita' e una forte propensione agli investimenti. Con questo primo provvedimento mettiamo a disposizione oltre 25 milioni di euro per sostenere le aziende che hanno scelto di innovare, crescere e rafforzare la propria competitivita' - prosegue Righini - Ma il dato che voglio sottolineare con particolare soddisfazione e' un altro: siamo riusciti ad approvare il primo elenco delle domande finanziate a soli dodici mesi dalla scadenza del bando. Un risultato che, per questa tipologia di interventi, non si era mai verificato prima. E' il frutto del grande lavoro svolto dagli uffici regionali e della scelta politica che abbiamo compiuto fin dal nostro insediamento: rendere la macchina amministrativa piu' veloce, efficiente e vicina alle esigenze delle imprese. Per gli agricoltori il tempo e' una risorsa preziosa quanto il finanziamento stesso e ridurre i tempi delle procedure significa offrire risposte concrete a chi investe e crea sviluppo nei territori'.

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(RADIOCOR) 07-06-26 13:36:17 (0227)FOOD,PA 5 NNNN