Lazio: finanziati 221 progetti per promozione culturale - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Hanno potuto prendere parte all'avviso le associazioni culturali, societa', cooperative e imprese culturali; le associazioni di promozione sociale operanti nell'ambito culturale e sul territorio regionale; i gestori di sale teatrali con capienza fino a 100 posti che si occupano in modo continuativo dell'organizzazione e programmazione di attivita' di teatro, musica e danza e che non siano partecipati o gestiti direttamente da enti territoriali o altri enti pubblici.

Fondamentale era avere alcuni importanti requisiti tra cui: comprendere nelle proprie finalita' statutarie o sociali lo svolgimento di attivita' culturali e artistiche; non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attivita' partitiche o iniziative politiche; aver svolto nel 2019 un numero minimo di almeno 50 giornate di attivita' di animazione culturale come quelle finanziate dal bando. In particolare, per le sale teatrali le giornate in questione dovevano essere state effettuate all'interno del teatro.

Dca

