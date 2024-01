Lazio: Facile.it, Rc auto in aumento per 72.000 automobilisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Brutte notizie per oltre 72.000 automobilisti laziali; secondo l'Osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell'Rc auto. Il dato emerge dall'analisi di un campione di oltre 145mila preventivi raccolti nel Lazio su Facile.it tra novembre e dicembre 2023.

Ma anche per gli automobilisti virtuosi le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere; secondo i dati dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote nel Lazio occorrevano, in media, 643,85 euro, vale a dire il 37,9% in piu' rispetto a dodici mesi prima.

com-Dca

(RADIOCOR) 21-01-24 11:09:59 (0179)PA,ASS 5 NNNN