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            Lazio: estate 2026 al Castello di Santa Severa con eventi e concerti -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - 'Il Castello di Santa Severa rappresenta uno dei luoghi simbolo della cultura del Lazio, capace di coniugare bellezza, storia e qualita' dell'offerta artistica. Anche quest'anno abbiamo voluto costruire una programmazione ampia e inclusiva, in grado di parlare a pubblici diversi e di valorizzare il talento, la creativita' e le eccellenze del nostro territorio. Investire nella cultura significa rendere i luoghi vivi, accessibili e attrattivi, creando occasioni di crescita, socialita' e sviluppo per tutta la comunita'', ha dichiarato l'Assessore alla Cultura, Pari Opportunita', Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre.

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            (RADIOCOR) 23-05-26 12:55:54 (0284)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,51 -1,31 17.08.54 1,495 1,575 1,515


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