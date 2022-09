Lazio: Eos IM e Capital Dynamics costruiscono impianto fotovoltaico record

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - - Al via uno dei piu' grandi, singoli, impianti fotovoltaici in grid -parity (senza incentivi statali) d'Italia situato nel Lazio, per una potenza complessiva di 87.1 MW(p). L'impianto e' in grado di produrre energia equivalente al fabbisogno annuo di circa 68 mila nuclei familiari, con un risparmio di oltre 73 mila tonnellate di CO2 pari alle emissioni assorbite in un anno da oltre 35 mila ettari di foresta. Ad acquisire le autorizzazioni alla costruzione e' EOS Investment Management, attraverso il fondo di investimento EOS Energy Fund II S.C.A.

SICAV-RAIF (noto come "EOS ReNewable Infrastructure Fund II'), insieme a Capital Dynamics, attraverso il fondo di investimento Clean Energy Infrastructure Fund IX ('CEI IX').

L'impianto di nuova costruzione rappresenta uno dei piu' grandi progetti italiani di sviluppo di nuova capacita' fotovoltaica in assenza di incentivi pubblici e offrira' la possibilita' di occupare oltre 100 persone nella fase di costruzione e 20 professionisti nella fase di gestione ed esercizio, facendo prevalentemente ricorso a manodopera ed aziende locali.

