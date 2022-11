Lazio: enti locali, quasi 2 mln per le unioni di Comuni e le Comunita' montane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 nov - "E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio l'avviso pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno delle spese per l'esercizio di funzioni e l'erogazione di servizi in forma associata per l'anno 2021, rivolto alle Unioni di Comuni e alle Comunita' Montane del Lazio. Per presentare domanda, gli enti destinatari dovranno essere attivi alla data di pubblicazione dell'avviso e aver svolto nel 2021 le funzioni e i servizi per le quali richiedono il contributo. La Regione prevede uno stanziamento di quasi due milioni di euro. Le domande dovranno essere inoltrate tramite PEC entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bur.

