Lazio: e-Geos, mappe satellitari per la gestione delle emergenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 12 mag - Mappe satellitari per la gestione delle emergenze. Le fornira' alla Regione Lazio e-GEOS, azienda costituita da Telespazio (80%) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore della geoinformazione, che ha firmato un contratto con la Regione per la fornitura di mappe satellitari alla Protezione Civile regionale per la gestione delle emergenze, in particolare nel caso di incendi o di alluvioni. I servizi saranno erogati da e-GEOS attraverso la piattaforma MapCy, sviluppata dalla societa' per fornire agli utenti contenuti informativi geografici rapidi a supporto della gestione di eventi emergenziali o a scopo di business intelligence. I servizi forniti sono in grado di soddisfare in Near Real Time le richieste degli enti preposti al soccorso, che ricevono dati geografici e mappe standard o personalizzate.

Dca

(RADIOCOR) 12-05-21 11:34:19 (0357)PA,SPACE 5 NNNN