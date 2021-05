Lazio: e-Geos, mappe satellitari per la gestione delle emergenze -4

Minciacchi, (e-Geos) nostra esperienza a servizio Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - 'Siamo orgogliosi di poter mettere al servizio della Regione Lazio la lunga e consolidata esperienza di e-GEOS nel settore della gestione delle emergenze, che e' da anni il fiore all'occhiello della nostra societa' in Europa e nel mondo', ha dichiarato Paolo Minciacchi, Amministratore delegato di e-GEOS, in occasione della firma del contratto tra Regione e azienda. e-GEOS eroga prodotti pre-evento - cioe' mappe dell'area investita dall'emergenza generati utilizzando immagini e dati di archivio per avere lo stato aggiornato di strade, edifici, infrastrutture prima dell'evento - e post-evento, delle aree colpite. Tutti i prodotti si basano su immagini satellitari acquisite durante o immediatamente dopo l'evento stesso utilizzando il sensore piu' idoneo: satellitare (ottico o radar), aereo o da drone, integrando i dati anche con informazioni ricavate dai social media o in situ.

Dca

