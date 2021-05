Lazio: e-Geos, mappe satellitari per la gestione delle emergenze -3

Tulumello, utili per piattaforma agenzia protezione civile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - 'L'Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio sta completando la propria piattaforma informatica (SEIPCI) per la gestione di tutte le proprie attivita' istituzionali, dalla gestione degli eventi in sala operativa, alla gestione del volontariato con relativi mezzi e attrezzature, dalla formazione alla ricognizione e stima dei danni a seguito di una calamita' naturale'. Cosi' il Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Lazio, Carmelo Tulumello. 'In parallelo - ha aggiunto Tulumello - si sta sviluppando un modulo della piattaforma dedicato alla pianificazione di protezione civile che, raccogliendo e condividendo tutte le informazioni dei piani dialoghi con gli altri moduli gestionali e che consenta di utilizzare al meglio, nella prevenzione dei rischi, tutte le informazioni prodotte dal Centro Funzionale Regionale con l'attivita' quotidiana di previsione, monitoraggio e sorveglianza. In questo senso un contributo ulteriore e' dato dalle mappesatellitari fornite dal programma europeo Copernicus-EMS, impiegate per esempio nell'alluvione della piana di Rieti del febbraio 2021'.

