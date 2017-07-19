Dati
            Lazio: due bandi per abbattere le barriere d'accesso alla pratica sportiva

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Una strategia integrata per promuovere concretamente lo sport come pilastro di benessere e di inclusione sociale. E' quella lanciata da Regione Lazio che, con il supporto di Sport e Salute, da' il via contemporaneamente a due bandi: 'Voucher per lo Sport 2026-27' e 'Sport in Comune'. Due interventi che puntano ad abbattere le principali barriere d'accesso alla pratica sportiva: quella economica, con i costi che gravano sulle famiglie per la pratica dei figli, e la carenza di impianti moderni e sicuri sul territorio. Un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro che da una parte permettera' anche quest'anno a tutti i ragazzi sino a 18 anni di fare sport, a prescindere dalla condizione socioeconomica, e dall'altra punta a riqualificare, rigenerare e far tornare fruibili gli impianti di tutto il territorio laziale.

