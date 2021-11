Lazio: Dtc, bando da 24 mln per progetti tecnologici su patrimonio culturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - Al via la fase operativa della grande operazione di valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilita' del patrimonio culturale lanciata dalla Regione Lazio nel quadro del Dtc, il Distretto Tecnologico dei Beni e delle Attivita' Culturali. E' stato infatti pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione un bando da 23,85 milioni di euro per il finanziamento della realizzazione di progetti di innovazione tecnologica in decine di siti storici, archeologici, artistici e culturali del territorio. Il bando costituisce la seconda fase di un avviso che ha gia' visto una prima call da 3,2 milioni di euro con la quale sono stati selezionati 50 progetti esecutivi (diventati poi 49, uno non e' stato completato), presentati da titolari degli istituti e dei luoghi della cultura di tutto il Lazio - enti locali, altre istituzioni, enti ecclesiastici, fondazioni, associazioni, cooperative e societa' private - relativi all'utilizzo di tecnologie innovative per valorizzare il Patrimonio Culturale. Le proposte di interventi selezionate coinvolgono 248 luoghi della cultura del territorio regionale, tra musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche, sparsi in 95 Comuni di tutti i territori del Lazio. Con il bando pubblicato oggi - e che aprira' alle 12:00 del prossimo lunedi' 15 novembre - i proponenti dei 49 progetti possono fare domanda per vedere finanziata (a seconda dei casi per l'80% o il 100% delle spese ammissibili) la loro realizzazione concreta.

