Lazio: disabili, 970mila euro per promozione agenzie per vita indipendente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - La Regione Lazio stanzia 970mila euro per l'istituzione sul territorio regionale di 8 agenzie per la Vita Indipendente, luoghi in cui la persona diversamente abile puo' essere accompagnata verso un percorso di autonomia e inclusione sociale. Le agenzie per la Vita Indipendente dovranno garantire l'erogazione dei servizi in modo quanto piu' possibile omogeneo sul territorio del Lazio e a tale scopo saranno cosi' distribuite: una con sede a Roma capitale; 3 nell'area metropolitana di Roma, rispettivamente nei territori di competenza delle Asl RM4, RM5 e RM6; 4 nelle province del Lazio, rispettivamente nei territori delle 4 Asl di riferimento (VT, RI, FR e LT). Sara' emanato un avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore che, in forma singola o associata, potranno attivare le agenzie per la Vita Indipendente e promuovere reti significative nella comunita' e con i servizi pubblici, tra cui distretti socio sanitari e distretti sociali, con i quali dovranno operare concordando le modalita' operative di azione e formalizzando opportuni accordi e protocolli.

