Lazio: digitalizzazione imprese, da Regione e Cciaa bandi da 12,5 mln - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Il primo bando, "Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2021" punta a sostenere e incentivare gli investimenti effettuati dalle Mpmi di tutti i settori economici per l'adozione di tecnologie e strumenti digitali. Lo stanziamento complessivo e' di 7,5 milioni di euro, dei quali 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio e destinati alle imprese dell'intero territorio regionale e 2,5 milioni dalla Camera di Commercio di Roma - che gestira' tutta la misura - e che saranno destinati in via esclusiva alle imprese di Roma e provincia. Verranno messi a bando dei voucher per l'acquisto di beni e servizi per la transizione digitale del valore massimo di 10.000 euro. Il contributo e' a fondo perduto e pari al 70% degli investimenti in tecnologie digitali che verranno fatti; l'investimento complessivo non puo' essere inferiore a 3.000 euro e puo' riguardare l'acquisto di servizi e hardware strettamente funzionali all'introduzione di una o piu' tecnologie digitali definite nell'Avviso, che spaziano dalle piu' avanzate (come ad esempio: robotica, Iot, intelligenza artificiale, Big Data, ottimizzazione della supply chain ecc.) a quelle piu' accessibili anche per le micro-imprese (come ad esempio sistemi di e-commerce, smart working, connettivita', cyber sicurezza, negozi e esercizi pubblici 4.0). L'avviso e' a sportello, verra' pubblicato domani sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito di Unioncamere Lazio e sui siti delle Camere di Commercio del Lazio e rimarra' aperto da lunedi' 13 settembre a venerdi' 15 ottobre; le domande vanno presentate sulla piattaforma on line del sistema camerale WebTelemaco.

Dca

(RADIOCOR) 06-09-21 12:11:19 (0261)PA 5 NNNN