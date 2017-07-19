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            Lazio: digitalizzazione, 15 mln di contributi per micro imprese e Pmi

            Apertura bando 29 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - La Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto a favore di micro imprese e Pmi per l'acquisto di strumenti informatici per la digitalizzazione. 'Il bando - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberta Angelilli - parte il 29 settembre e restera' aperto per un mese'. Le risorse saranno erogate sotto forma di vaucher in base agli elementi qualitativi e tecnici autocertificati dall'impresa richiedente, tra cui il numero degli addetti, il fatturato medio per addetto, l'impegno dell'impresa per la sostenibilita' ambientale e nella parita' di genere. Non ci sara' un 'click day'.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 11-09-26 13:20:35 (0366)PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,68 +0,60 14.06.37 1,645 1,70 1,66


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