Lazio: difesa civica della Regione in crescita significativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Nei primi quattro mesi del 2026 l'attivita' della difesa civica della Regione Lazio registra un incremento significativo: sono stati trattati 698 fascicoli, a fronte dei 308 dello stesso periodo del 2025, con una crescita pari al +126%. Un dato che conferma da un lato l'aumento della domanda di tutela da parte dei cittadini e, dall'altro, il rafforzamento del ruolo della difesa civica come presidio di garanzia dei diritti, ascolto attivo e mediazione nei confronti della pubblica amministrazione. 'Questo aumento cosi' significativo non e' solo un dato numerico, ma il segnale concreto di una fiducia crescente da parte dei cittadini nei confronti della difesa civica. Ogni fascicolo rappresenta una persona, una storia, una difficolta' che merita attenzione e risposta. Il nostro lavoro quotidiano e' quello di garantire ascolto, trasparenza e tutela dei diritti, senza lasciare indietro nessuno', ha detto il difensore civico della Regione Lazio, Marino Fardelli.

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