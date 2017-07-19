Lazio: difesa civica della Regione in crescita significativa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - L'incremento registrato non e' casuale, ma e' il risultato di un insieme di fattori organizzativi e comunicativi che hanno reso l'ufficio piu' vicino e accessibile ai cittadini. Per primo, il rafforzamento della comunicazione istituzionale e sui social media, che ha permesso di far conoscere in modo piu' chiaro e diretto le funzioni della difesa civica e le modalita' di accesso al servizio. Poi una maggiore presenza informativa sul territorio e nelle reti istituzionali, che ha contribuito a intercettare nuove richieste di tutela. Vanno considerati, inoltre, l'offerta di un servizio piu' tempestivo e strutturato, con risposte piu' rapide e procedure semplificate e l'approccio sempre piu' orientato all'aiuto concreto al cittadino, con una presa in carico effettiva delle segnalazioni e un accompagnamento costante nei rapporti con la pubblica amministrazione.

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