Lazio: Di Berardino (Regione), curva ricostruzione post sisma in costante crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - 'La ricostruzione nel Lazio mostra una curva in costante crescita se consideriamo i cantieri che man mano stanno aprendo. I dati sono indubbiamente positivi: a oggi sono aperti oltre 1300 cantieri di edilizia privata e sono circa 250 gli interventi di edilizia pubblica avviati. Nell'area del cratere sono 240 gli interventi affidati dallo scorso anno alla Regione Lazio, per un totale di 244 milioni di euro. Di questi, tutti i progetti sono stati presi in carico con 132 sono in stato di progettazione e 9 terminati. Nel comune di Amatrice sono diverse le opere in corso, come l'ospedale, il centro di formazione professionale, i sottoservizi del centro storico, il complesso polifunzionale Don Minozzi, tutte strutture strategiche intorno alle quale si rinsaldera' la comunita''. Cosi' Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio in occasione del convegno organizzato dall'Anci a Camerino "Il sisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo".

