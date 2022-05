Lazio: Di Berardino, con "Prima il lavoro" piu' migranti in politiche attive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - 'Oggi ho partecipato alla giornata di confronto su 'Prima Il Lavoro', il progetto per l'Integrazione lavorativa dei migranti, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 che vede la Regione Lazio come Ente capofila. Vogliamo aumentare il numero di migranti coinvolti nelle politiche attive del lavoro offerte dai servizi del territorio con particolare riferimento a soggetti vulnerabili come donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria e internazionale. Migliorare la conoscenza e l'accesso ai servizi al lavoro presenti sul territorio, anche mediante la semplificazione delle informazioni e validare le competenze non formali o informali acquisite, anche durante il percorso migratorio con una certificazione dei titoli posseduti acquisiti nei paesi di origine o durante il percorso migratorio. Con questo progetto intendiamo promuovere azioni di sistema per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la governance multilivello degli interventi, tanto piu' ora che abbiamo importanti risorse a disposizione, dal PNRR a GOL, alle risorse della Nuova Programmazione UE e i progetti come quelli di contrasto al caporalato che come Regione stiamo portando avanti'. Cosi' in una nota l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

com-Dca

(RADIOCOR) 10-05-22 15:00:54 (0402)PA,FONUE 5 NNNN