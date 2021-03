Lazio: Di Berardino, con approvazione Psr a agosto primi cantieri Amatrice

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - 'Speriamo di poter avviare i nuovi cantieri previsti dal Programma Speciale per la Ricostruzione di Amatrice gia' dal mese di agosto. Il programma approvato oggi riguarda il centro storico e definisce un quadro organico delle attivita' di recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico e contiene indirizzi, priorita', prescrizioni e ogni altro elemento utile a favorire speditezza, efficacia e qualita' della ricostruzione. Il prossimo passaggio amministrativo e' a carico dell'Ufficio Speciale per Ricostruzione del Lazio, che, dopo le eventuali integrazioni, curera' la trasmissione all'ufficio del Commissario per la convocazione della Conferenza permanente per la definitiva approvazione con decreto del Vice Commissario'. Cosi' in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio in occasione dell'approvazione, da parte del consiglio comunale di Amatrice, del primo PSR.

