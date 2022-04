Lazio: dalla Regione 500mila euro per il welfare studentesco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione del "Welfare studentesco Universitario" tra Regione Lazio, l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza Disco, l'Universita' la Sapienza di Roma, L'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Universita' degli Studi Roma Tre, l'Universita' degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Universita' degli Studi della Tuscia e la Consulta regionale degli studenti per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. Per la realizzazione del progetto verranno destinati 500mila euro. Obiettivo principale la concreta partecipazione degli studenti universitari della Regione Lazio all'ideazione e realizzazione di attivita' di tipo culturale, professionale e per lo studio.

