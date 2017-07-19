Lazio: dalla Regione 3 mln a Saf Frosinone per ammodernamento impianti pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - La Saf di Frosinone ricevera' un contributo di 3 milioni di euro per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzato al potenziamento delle attivita' di trattamento. L'iniziativa, promossa dall'assessore al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della Giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti. In questa occasione il bando regionale aveva stanziato 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per le finalita' sopra indicate. I finanziamenti assegnati erano stati pari a 18,2 milioni di euro. A seguito della riapertura del bando, e' stata valutata positivamente la richiesta pervenuta dalla Societa' Ambiente di Frosinone alla quale sono stati quindi riconosciuti 3 milioni di euro.

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