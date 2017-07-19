Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: dalla Regione 3 mln a Saf Frosinone per ammodernamento impianti pubblici

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - La Saf di Frosinone ricevera' un contributo di 3 milioni di euro per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzato al potenziamento delle attivita' di trattamento. L'iniziativa, promossa dall'assessore al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della Giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti. In questa occasione il bando regionale aveva stanziato 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per le finalita' sopra indicate. I finanziamenti assegnati erano stati pari a 18,2 milioni di euro. A seguito della riapertura del bando, e' stata valutata positivamente la richiesta pervenuta dalla Societa' Ambiente di Frosinone alla quale sono stati quindi riconosciuti 3 milioni di euro.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-09-26 18:12:23 (0399)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,63 +4,49 17.35.03 1,56 1,63 1,575


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.