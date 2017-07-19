Lazio: dalla Regione 3 mln a Saf Frosinone per ammodernamento impianti pubblici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'Grazie a questi stanziamenti le societa' pubbliche potranno ammodernare gli impianti sostenendo la transizione verso un'economia circolare ed efficiente, in linea con le indicazioni dell'Europa, cosi' come abbiamo fatto anche attraverso il bando sulla differenziata che ha messo a disposizione dei Comuni 18 milioni di euro', dichiara l'assessore al Ciclo Rifiuti, Fabrizio Ghera. L'avviso e' rivolto esclusivamente a soggetti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, risultino proprietari e/o gestori di impianti di trattamento e/o riciclo situati all'interno dei confini regionali. Sono inclusi gli Enti Locali e anche le loro societa' partecipate (al 100% da capitale pubblico) che rispondono a tali requisiti. Sono esclusi i Centri di Raccolta Comunali e gli impianti di compostaggio di comunita'.

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