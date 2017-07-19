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            Lazio: dalla giunta 1 mln di euro per i Comuni lacuali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Un milione di euro a sostegno ai Comuni lacuali per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l'annualita' 2026. A prevederlo e' la delibera approvata dalla giunta regionale del Lazio su proposta dell'assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, che aumenta l'importo dai 600mila euro stanziati per il 2025. La delibera e' stata firmata di concerto con l'assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e l'assessore al Turismo e Ambiente, Elena Palazzo. I Comuni interessati potranno richiedere il contributo per attuare interventi di miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per il 2026 al fine di ampliare l'offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialita' ricettive delle spiagge lacuali.

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            (RADIOCOR) 23-04-26 19:03:51 (0766)PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,435 +1,41 17.35.23 1,39 1,44 1,435


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