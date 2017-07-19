Lazio: da stop restituzioni anticipi liquidita' taglio a debito di circa 13 mld
Valuta piano straordinario investimenti da 500mln entro 2029 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ott - Per il Lazio, il via libera della Conferenza Stato-Regioni - insieme al riparto del contributo alla finanza pubblica per il periodo 2026-2029 - che impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile la cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidita' concesse alle Regioni, rappresenta una riduzione del debito di circa 13 miliardi, pari a oltre 2mila euro per cittadino, e la possibilita' di attivare un piano straordinario di investimenti da 500 milioni di euro entro il 2029. Lo comunica la Regione Lazio, precisando che in particolare saranno cancellati i debiti da anticipazioni per disavanzi sanitari e i debiti commerciali.
'Si tratta di una svolta storica - hanno dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini -. Il provvedimento, infatti, non comporta per ora effetti diretti sulla spesa corrente o sulla riduzione della pressione fiscale, ma libera risorse importanti per investimenti strategici, con effetti positivi attesi anche sul Pil nazionale. Ci auguriamo che, in un prossimo futuro, anche grazie all'effetto moltiplicatore di questi investimenti, si possa valutare la restituzione di tale contributo alle Regioni, da destinare alla riduzione della pressione fiscale o al cofinanziamento dei fondi di coesione, sui quali si addensano nubi causati dalla Commissione europea'.
