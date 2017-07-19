Lazio: da stop restituzioni anticipi liquidita' taglio a debito di circa 13 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,2 ott - 'Ringrazio il Governo Meloni, in particolare i ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, per aver dimostrato attenzione e sensibilita' su un tema cruciale per l'equilibrio finanziario delle Regioni - prosegue Rocca -. Un ringraziamento sentito va anche ai colleghi delle altre Regioni, in particolare Campania ed Emilia-Romagna, per il percorso condiviso che ha portato a questo straordinario risultato. Desidero inoltre sottolineare l'atteggiamento costruttivo della Regione Lombardia che, pur non avendo un beneficio diretto dalla cancellazione del Fal, ha sostenuto con convinzione l'intervento. Infine, un plauso al Presidente Massimiliano Fedriga, che con grande equilibrio ha condotto la Conferenza delle Regioni all'unanimita', su una misura tutt'altro che scontata. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per il futuro del Lazio e del Paese mettendo a frutto questa opportunita' storica per rilanciare gli investimenti, sostenere la crescita e preparare il terreno alle sfide dei prossimi anni', conclude Rocca.

