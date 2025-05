Lazio: crescita a due cifre per export poli tecnologici ma incognita dazi -2

Gabrielli (Isp): imprese redditizie e ben patrimonializzate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Lo scenario del commercio internazionale e' certamente complesso commenta Roberto Gabrielli, Responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo di Banca dei Territori (Intesa Sanpaolo) nel corso della presentazione della ricerca sui Distretti industriali e sui poli tecnologici del Lazio ma le imprese laziali sono "redditizie e ben patrimonializzate" e anche se gli Stati Uniti sono il terzo mercato di destinazione per le export della regione non bisogna fasciarsi la testa prima del tempo considerando, afferma il banchiere, "la qualita' del nostro export: e' difficile per multinazionali di altri paesi sostituire la filiela dei fornitori italiani" e questo vale sia per la tecnologia del farmaceutico laziale sia per l'agroalimentare del Pontino.

Ggz

(RADIOCOR) 13-05-25 17:41:56 (0542) 5 NNNN