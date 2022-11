Lazio: crescita a doppia cifra per poli tecnologici Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - I poli tecnologici del Lazio continuano a registrare un forte tasso di crescita. Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo l'analisi della Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, e' proseguito il trend positivo che si registra dallo scorso anno. La crescita tendenziale e' stata del 17,8% con il polo farmaceutico in evidenza (+21%), seguito da quello dell'ICT (+9,5%) e dal polo aerospaziale (+4%).

Nei primi 6 mesi del 2022 le esportazioni dei poli hi-tech laziali hanno superato cosi' 7,6 miliardi, in crescita del 16% circa. Il polo farmaceutico laziale mostra un'accelerazione rispetto al primo trimestre dell'anno grazie soprattutto alle vendite in Belgio (+23,5%), che gia' nel 2021 assorbiva il 45% delle esportazioni totali del polo.

Bene anche le esportazioni verso Olanda, Stati Uniti e Regno Unito mentre continua il trend decrescente degli scambi con la Francia. "Le sfide in ambito di difesa e sicurezza cosi' come la lotta al cambiamento climatico rappresentano una grande opportunita' per le nostre aziende aerospaziali e ICT che vantano un ottimo posizionamento competitivo" commenta Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. " Nel Lazio - aggiunge - arriveranno risorse per 16 miliardi, dal Pnrr, dalla programmazione ordinaria Ue 2021-2027, dal Fondo di coesione comunitario. Occorre tradurre questi fondi in progetti capaci di incidere sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla riqualificazione del tessuto urbano, sulla valorizzazione del nostro meraviglioso patrimonio culturale e sulla formazione".

com-Ggz

(RADIOCOR) 02-11-22 13:33:13 (0370)SAN,PA,SPACE 5 NNNN