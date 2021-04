Lazio: Covid, al via dal 19 aprile drive-in vaccinale a Valmontone - FOCUS -5

Colombo (Dws), impegno per investimenti sostenibili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - 'Abbiamo accolto con favore l'opportunita' di realizzare questo drive-in vaccinale all'interno del nostro outlet - ha spiegato Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia di DWS - un'iniziativa che sposa pienamente l'impegno del nostro gruppo nella costante ricerca di investimenti sostenibili e lo spirito collaborativo e di responsabilita' che caratterizza da sempre la presenza di DWS in Italia. In una fase particolarmente delicata come quella attuale, l'attenzione al territorio e alla salute sono cruciali e partecipare a questo importante progetto ci rende doppiamente orgogliosi'.

