Lazio: corso formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - La Regione Lazio rafforza il proprio impegno concreto a tutela dei minori piu' fragili con l'avvio del nuovo Corso di Formazione per Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, realizzato dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio in collaborazione con la Libera Universita' Maria SS.
Assunta. L'iniziativa, prevista per l'anno accademico 2026-2027, consentira' la selezione di 30 partecipanti che, attraverso un percorso formativo gratuito di 30 ore, acquisiranno competenze fondamentali per svolgere il delicato ruolo di tutore volontario, figura centrale nel garantire protezione, assistenza legale, inclusione sociale e sviluppo personale ai minori stranieri presenti sul territorio regionale senza riferimenti familiari.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 13-05-26 14:40:44 (0475)PA 5 NNNN
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