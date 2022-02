Lazio: Corrado, servono interventi eccezionali per crisi turismo senza precedenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - 'La pandemia ha avuto un impatto devastante sul turismo regionale e su Roma. Tra l'estate 2019 e 2020 si e' passati nella Capitale da 300mila a poco piu' di mille visitatori al giorno, con un calo del 99,7% e con conseguenze critiche in termini di fatturato per le imprese e in termini retributivi e di impiego per lavoratori, diretti e indiretti. Il contrasto alla crisi e la ripresa della vita economica e sociale sono state le priorita' della Regione e dell'Assessorato al Turismo. In due anni abbiamo stanziato circa 40 milioni di euro tra contributi a sostegno dell'industria del turismo e investimenti legati all'intero indotto. Stiamo innovando la normativa regionale per migliorare l'organizzazione del nostro sistema turistico, dotarci di una Dmo regionale, strumento di valorizzazione e promozione della destinazione, per contrastare l'abusivismo ricettivo e delle professioni e digitalizzare l'offerta.

Stiamo lavorando con una visione programmatica, chiara e definita, in tutti i segmenti, dall'enogastronomia al lusso, che abbiamo recentemente messo al centro di un forum internazionale a Expo Dubai, a quello culturale, lento, sostenibile, religioso, sportivo, della montagna ed esperienziale. Tuttavia, servono interventi straordinari per una crisi economica e turistica senza precedenti. Proprio per questo abbiamo sollecitato il Governo ad attuare interventi immediati, misure di sostegno eccezionali e di contrasto agli speculatori che lucrano sui bisogni di liquidita''. Lo ha dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina dedicata alla crisi del turismo a Roma.

