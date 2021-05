Lazio: Corrado, al via percorso attuazione agenda semplificazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - 'Da oggi la Regione Lazio avvia il percorso per l'attuazione dell'Agenda per la Semplificazione, uno strumento di innovazione amministrativa importante che consente la predisposizione di un "catalogo delle procedure" diretto a uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni non necessarie. L'obiettivo e' di ridurre i costi e dare tempi certi a cittadini e imprese in settori chiave del Piano di rilancio'. Lo ha dichiarato in una nota l'Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa della regione Lazio, Valentina Corrado dopo l'approvazione da parte della giunta la Dgr che avvia il percorso di attuazione dell'Agenda per la Semplificazione per il periodo 2020-2023. 'La strada della semplificazione passa anche attraverso la digitalizzazione delle procedure per le attivita' produttive e per quelle dell'edilizia e l'interoperabilita' dei dati tra enti con l'estensione della modulistica standard a settori finora esclusi. Cosi' come la semplificazione passa attraverso lo snellimento delle Conferenze dei servizi con l'obiettivo di giungere al 90% delle stesse svolte in via telematica e al 90% concluse nei termini - ha detto Corrado - In piu', e' fondamentale investire nel capitale umano perche' non c'e' innovazione che tenga senza una formazione adeguata del personale, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici e delle stazioni appaltanti'.

